Fotokvant футболка унисекс колесико 5XL/56

Артикул: DAN-4497

Футболка унисекс Fotokvant колесико, размер - 5XL/56.

Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - 5XL (56).