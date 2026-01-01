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Fotokvant DAN-1454 Фотографер-2 футболка для фотографа размер 54
Fotokvant DAN-1454 Фотографер-2 футболка для фотографа размер 54
Fotokvant DAN-1454 Фотографер-2 футболка для фотографа размер 54

Fotokvant DAN-1454 Фотографер-2 футболка для фотографа размер 54

Fotokvant
Артикул: DAN-1454

Fotokvant DAN-1454 Фотографер-2 - футболка для фотографа. 

Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - 54.

Описание

Fotokvant DAN-1454 Фотографер-2 футболка для фотографа размер 54

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