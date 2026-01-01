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SmallRig 3282 защита карданного подвеса для дрона DJI FPV

SmallRig 3282 защита карданного подвеса для дрона DJI FPV

SmallRig
Артикул: OLE-2020

SmallRig 3282 защита карданного подвеса для дрона DJI FPV

Прозрачные защитный кожух для защиты карданного подвеса дрона DJI FPV. Изготовлен из оптического полимера со светопропусканием более 90%. Способствует уменьшению аэродинамического сопротивления, снижению энергопотребления, повышению управляемости дрона на больших скоростях. Способствует плавной видеосъемке без вибраций. 

Описание

SmallRig 3282 защита карданного подвеса для дрона DJI FPV

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