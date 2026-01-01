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FST AG5-S1 защитное стекло на экран для Sony A7II/A7RII/A7SII/A9

FST AG5-S1 защитное стекло на экран для Sony A7II/A7RII/A7SII/A9

FST
Артикул: DAN-8772

FST AG5-S1 защитное стекло на экран для Sony A7II/A7RII/A7SII/A9.

Самоклеящееся защитное закаленное стекло на экран камеры в металлизированной оправе. Подходит для сенсорных и поворотных экранов. Обеспечит защиту экрана от грязи, пыли, царапин, сколов , трещин и износа.

Описание

FST AG5-S1 защитное стекло на экран для Sony A7II/A7RII/A7SII/A9

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