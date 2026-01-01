FST AG4-C4 защитное стекло на экран для Canon EOS 80D

- Защищает экран от царапин. Твердость – 8 Н,
- Противоударное. Допустимое механическое воздействие – <12кг/см2
- Противоосколочное . Многослойность (6 слоев) не даст Вам порезаться осколками при повреждении защитного стекла.
- Прозрачное . Светопропускание - >95% не искажает изображение .
- Ультратонкое. Толщина – 0,3мм. Не уменьшает сенсорную чувствительность экрана и прекрасно подходит для поворотных экранов.
- Форма стекла – 2.5D. Защитит Вас от случайных порезов об острые края .
- Износостойкое.
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00