FST AG4-C4 защитное стекло на экран для Canon EOS 80D

Артикул: DAN-8762

Самоклеящееся защитное закаленное стекло на экран камеры. Подходит для сенсорных и поворотных экранов. Обеспечит защиту экрана от грязи, пыли, царапин, сколов, трещин и износа. В комплекте защитная пленка для верхнего дисплея камеры.