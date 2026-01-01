Киношмот носки "Наступил в хромакей" M

Удобные носки классической длины с надписью.
Модель примечательна комфортной резинкой и изготовлена из качественного трикотажа с приятной фактурой.
Состав:
80% хлопок, 15% полиамида, 5% эластан.
Размер - M.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Носки "Наступил в хромакей".
Удобные носки классической длины с надписью.
Модель примечательна комфортной резинкой и изготовлена из качественного трикотажа с приятной фактурой.
Состав:
80% хлопок, 15% полиамида, 5% эластан.
Размер - M.
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Fotokvant CAP-55-Sony - крышка для объектива диаметром 55 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.