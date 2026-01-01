Киношмот бейсболка FOCUS one size

Модная и стильная кепка отлично дополнит ваш городской уличный образ! Имеет привычный вид и актуальна в любое время года. Классическая бесболка - головной убор для свободных и независимых. Кепка выполнена из 100% хлопка в строгом черном цвете и будет отлично смотреться, как в сочетании со спортивными вещами, так и с повседневной одеждой. Бейсболка регулируется по размеру с помощью застежки, поэтому данный аксессуар прекрасно подойдет и мужчинам, и женщинам. Принт выполнен вышивкой.
Фон пластиковый Wansen PB-1020 красный, размер - 1х2 м. Пластиковый, матовый фон красного цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.