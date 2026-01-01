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Fotokvant PRQ-004 параллелепипед с фигурным краем 12x15x3
Fotokvant PRQ-004 параллелепипед с фигурным краем 12x15x3
Fotokvant PRQ-004 параллелепипед с фигурным краем 12x15x3

Fotokvant PRQ-004 параллелепипед с фигурным краем 12x15x3

Fotokvant
Артикул: DAN-9590

Хрустальный параллелепипед с фигурным краем Fotokvant PRQ-004 для спецэффектов. Идеален для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлен из оптического стекла К9. Размер - 12x15x3 см. 

Описание

Хрустальный параллелепипед для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа.

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