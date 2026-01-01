images
images
images
Fotokvant PRK-014 кулон фотографа №6
Fotokvant PRK-014 кулон фотографа №6
Fotokvant PRK-014 кулон фотографа №6

Fotokvant PRK-014 кулон фотографа №6

Fotokvant
Артикул: NVF-9998

Fotokvant PRK-014 - кулон фотографа №6.

Кулон-подвеска на тему фотографии. Станет приятным подарком для девушки-фотографа. Подвеска выполнена в виде крышки объектива фотокамеры. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 50 см.

Описание

Fotokvant PRK-014 кулон фотографа №6

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant PRK-017 кулон MOVIE
Fotokvant PRK-017 кулон MOVIE
Арт. DAN-1486
Fotokvant PRK-017 кулон MOVIE
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant PRK-017 - кулон-подвеска MOVIE.

Подвеска выполнена в виде старинной кинокамеры. Оригинальный презент видеографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Изготовлено из металла (цинковый сплав).

Размер - 16x26 мм.

220 ₽
В корзину
Fotokvant PRB-002 кожаный браслет любителям фотографии голубой
Арт. NVF-3258
Fotokvant PRB-002 кожаный браслет любителям фотографии голубой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant PRB-002 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – голубой.

480 ₽
В корзину

Видео

Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Селфи на закате
Селфи на закате
Портрет на природе с искусственным светом. Бьюти софт
Портрет на природе с искусственным светом. Бьюти софт
Кинематографичность, сексуальность и роскошный минимализм на фото Грегори Харриса
Кинематографичность, сексуальность и роскошный минимализм на фото Грегори Харриса
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.