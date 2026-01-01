Fotokvant PRK-017 - кулон-подвеска MOVIE.
Подвеска выполнена в виде старинной кинокамеры. Оригинальный презент видеографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Изготовлено из металла (цинковый сплав).
Размер - 16x26 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant PRK-014 - кулон фотографа №6.
Кулон-подвеска на тему фотографии. Станет приятным подарком для девушки-фотографа. Подвеска выполнена в виде крышки объектива фотокамеры. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 50 см.
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Fotokvant PRK-017 - кулон-подвеска MOVIE.
Подвеска выполнена в виде старинной кинокамеры. Оригинальный презент видеографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Изготовлено из металла (цинковый сплав).
Размер - 16x26 мм.
Fotokvant PRB-002 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – голубой.