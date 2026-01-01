Fotokvant PRK-012 цепочка с подвеской Кошечки

Fotokvant CAP-49-Sony - крышка для объектива диаметром 49 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant PRK-012 - цепочка с кулоном-подвеской Кошечки.
Подвеска выполнена в виде фотокамеры с изображением кошечки в объективе. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 80 см. Изготовлено из металла.
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Fotokvant CAP-49-Sony - крышка для объектива диаметром 49 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Fotokvant PRK-005 - кулон-подвеска на тему фотографии.
Станет приятным подарком для девушки-фотографа. На подвеске изображена ретро-фотокамера. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 60+5 см. Изготовлено из цинкового сплава и стекла. Кулон фотографа №5.
Fotokvant PRB-002 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – голубой.