Fotokvant PRK-002 кулон фотографа №2

Fotokvant PRK-005 - кулон-подвеска на тему фотографии.
Станет приятным подарком для девушки-фотографа. На подвеске изображена ретро-фотокамера. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 60+5 см. Изготовлено из цинкового сплава и стекла. Кулон фотографа №5.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant PRK-002 - кулон-подвеска на тему фотографии.
Станет приятным подарком для девушки-фотографа. Подвеска выполнена в виде линзы объектива фотокамеры. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 60+5 см. Изготовлено из цинкового сплава и стекла. Кулон фотографа №2
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Fotokvant PRK-005 - кулон-подвеска на тему фотографии.
Станет приятным подарком для девушки-фотографа. На подвеске изображена ретро-фотокамера. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 60+5 см. Изготовлено из цинкового сплава и стекла. Кулон фотографа №5.