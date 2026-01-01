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Fotokvant PRK-002 кулон фотографа №2
Fotokvant PRK-002 кулон фотографа №2

Fotokvant PRK-002 кулон фотографа №2

Fotokvant
Артикул: NVF-9224

Fotokvant PRK-002 - кулон-подвеска на тему фотографии.

Станет приятным подарком для девушки-фотографа. Подвеска выполнена в виде линзы объектива фотокамеры. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 60+5 см. Изготовлено из цинкового сплава и стекла. Кулон фотографа №2

Описание

Fotokvant PRK-002 кулон фотографа №2

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant PRK-005 - кулон-подвеска на тему фотографии.

Станет приятным подарком для девушки-фотографа. На подвеске изображена ретро-фотокамера. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 60+5 см. Изготовлено из цинкового сплава и стекла. Кулон фотографа №5.

350 ₽
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