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WALTHER UH-201 Farfalla фотоальбом свадьба 50 белых страниц 28x30.5 белый
WALTHER UH-201 Farfalla фотоальбом свадьба 50 белых страниц 28x30.5 белый
WALTHER UH-201 Farfalla фотоальбом свадьба 50 белых страниц 28x30.5 белый
WALTHER UH-201 Farfalla фотоальбом свадьба 50 белых страниц 28x30.5 белый
WALTHER UH-201 Farfalla фотоальбом свадьба 50 белых страниц 28x30.5 белый

WALTHER UH-201 Farfalla фотоальбом свадьба 50 белых страниц 28x30.5 белый

Walther
Артикул: DAN-3527

Фотоальбом WALTHER UH-201 Farfalla на 50 белых страниц для свадебных фотокарточек. Размер 28x30,5 см. 

Фотоальбом состоит из 50 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28x30,5 см. Цвет обложки - белый.

Описание

WALTHER UH-201 Farfalla фотоальбом свадьба 50 белых страниц 28x30.5 белый

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