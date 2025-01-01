Фотоальбомы и рамки

Фильтр

В интернет-магазине Фотогора вы найдете любые аксессуары для фотосъемки — в том числе, для аккуратного и безопасного хранения ее результатов.

На сайте можно купить фотоальбомы, которые станут украшением книжной полки, интерьера комнаты и сохранят напечатанные снимки. В дополнение к ним мы предлагаем стикеры, фотоклей и уголки на прозрачном скотче для закрепления фотографий.

Широкий ассортимент аксессуаров на сайте магазина Фотогора

В каталоге вы найдете любой альбом для фото:
• с разным числом страниц — компактные, до 30 листов, которые продаются недорого, большие подарочные, на 50-60 и т.д.;
• под фотографии 15х20, другой формат, а также мультиформатные — в них можно размещать снимки с разным размером и соотношением сторон;
• с разными страницами — магнитными или их белой высококачественной бумаги, а также с промежуточной калькой для аккуратного хранения;
• с обложкой из фактурного текстиля «рогожки», дизайнерского плотного картона разных цветов или качественного кожезаменителя;
• с любым дизайном — от строгого, в стиле классических многотомных сочинений, до оригинального, креативного.

Мы предлагаем универсальные аксессуары, которые станут хорошим подарком для близких, коллег по работе. Также в продаже есть альбомы с тематическим оформлением — свадебные (например, белые с золотым тиснением), семейные и детские в пастельных тонах, строгие, подходящие для корпоративных сувениров и т.д.

Купить фотоальбомы в Москве можно с доставкой «до двери» или самовывозом из наших пунктов выдачи. В регионы мы отправляем покупки с помощью транспортных компаний. Если у вас есть вопросы, обратитесь к консультантам магазина по телефону или оставьте онлайн-заявку. Сотрудники расскажут о ценах при продаже оптом, особенностях фотоальбомов, акциях и скидках.

Walther ME-138-R Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 красный
Walther ME-138-R Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 красный
Walther ME-138-R Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 красный
Арт. DAN-0908
Walther ME-138-R Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 красный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Walther ME-138-R Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - красный.

2 080 ₽
В корзину
Walther SK-110-R Fun фотоальбом 50 магнитных страниц 33x34 красный
Walther SK-110-R Fun фотоальбом 50 магнитных страниц 33x34 красный
Walther SK-110-R Fun фотоальбом 50 магнитных страниц 33x34 красный
Арт. DAN-0924
Walther SK-110-R Fun фотоальбом 50 магнитных страниц 33x34 красный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Walther SK-110-R Fun - фотоальбом на 50 магнитных страниц для фотокарточек. Размер 33x34 см. 

Фотоальбом на 50 магнитных страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 33x34 см. Цвет обложки - красный.

4 700 ₽
В корзину
Walther FA-208-K Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 изумрудный
Walther FA-208-K Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 изумрудный
Walther FA-208-K Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 изумрудный
Арт. DAN-0883
Walther FA-208-K Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 изумрудный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Walther FA-208-K Fun Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 30x30 см. 

Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - изумрудно-зеленый.

3 130 ₽
В корзину
Walther ME-138-W Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 белый
Walther ME-138-W Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 белый
Walther ME-138-W Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 белый
Арт. DAN-0909
Walther ME-138-W Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 белый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Walther ME-138-W Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - белый.

2 080 ₽
В корзину
-21 %
Walther SK-110-L Fun фотоальбом 50 магнитных страниц 33x34 синий
Walther SK-110-L Fun фотоальбом 50 магнитных страниц 33x34 синий
Walther SK-110-L Fun фотоальбом 50 магнитных страниц 33x34 синий
Арт. DAN-0923
Walther SK-110-L Fun фотоальбом 50 магнитных страниц 33x34 синий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 12 ч

Walther SK-110-L Fun - фотоальбом на 50 магнитных страниц для фотокарточек. Размер 33x34 см.

Фотоальбом на 50 магнитных страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 33x34 см. Цвет обложки - синий.

-21.28 %4 700 ₽
3 700 ₽
В корзину
Walther UK-133-R Estrella фотоальбом детский 50 белых страниц 28x30.5 розовый
Walther UK-133-R Estrella фотоальбом детский 50 белых страниц 28x30.5 розовый
Walther UK-133-R Estrella фотоальбом детский 50 белых страниц 28x30.5 розовый
Арт. DAN-0934
Walther UK-133-R Estrella фотоальбом детский 50 белых страниц 28x30.5 розовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Walther UK-133-R Estrella - фотоальбом на 50 белых страниц для детских фотокарточек. Размер 28x30,5 см. 

Фотоальбом состоит из 50 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28x30,5 см. Цвет обложки - розовый.

3 990 ₽
В корзину
Walther SK-124-L Monza фотоальбом 30 магнитных страниц 26x30 синий
Арт. DAN-0926
Walther SK-124-L Monza фотоальбом 30 магнитных страниц 26x30 синий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Walther SK-124-L Monza - фотоальбом на 30 магнитных страниц для фотокарточек. Размер 26x30 см. 

Фотоальбом на 30 магнитных страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 26x30 см. Цвет обложки - синий.

2 650 ₽
В корзину
Albonny AML-2732-40-B фотоальбом кожаный в подарочной коробке черный 40 белых страниц
Albonny AML-2732-40-B фотоальбом кожаный в подарочной коробке черный 40 белых страниц
Albonny AML-2732-40-B фотоальбом кожаный в подарочной коробке черный 40 белых страниц
Арт. DAN-4544
Albonny AML-2732-40-B фотоальбом кожаный в подарочной коробке черный 40 белых страниц
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Кожаный фотоальбом в подарочной коробке, Albonny AML-2732-40-B, черный, 40 белых страниц.

Фотоальбом размером 31,5x32,5 см для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. Объем - 40 белых магнитный станиц, под вклейку фотографий. Обложка изготовлена из искусственной кожи. Цвет обложки - черный. Поставляется в подарочной коробке.

5 720 ₽
В корзину
Walther EA-110-K Fun фотоальбом на 400 фото 10x15 изумрудный
Арт. DAN-0878
Walther EA-110-K Fun фотоальбом на 400 фото 10x15 изумрудный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Walther EA-110-K Fun - фотоальбом на 400 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 400 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - изумрудно-зеленый.

3 400 ₽
В корзину
Walther FA-208-Y Fun фотоальбом 100 белых страниц 30x30 фиолетовый
Walther FA-208-Y Fun фотоальбом 100 белых страниц 30x30 фиолетовый
Walther FA-208-Y Fun фотоальбом 100 белых страниц 30x30 фиолетовый
Арт. DAN-0888
Walther FA-208-Y Fun фотоальбом 100 белых страниц 30x30 фиолетовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Walther FA-208-Y Fun - альбом для фотокарточек размером 30x30 см. 

Фотоальбом на сто белых плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов. 

В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или  фотоклея (покупаются отдельно).

Цвет обложки - фиолетовый.

3 000 ₽
В корзину
Walther ME-110-K Fun Trend фотоальбом на 200 фото 10x15 изумрудный
Walther ME-110-K Fun Trend фотоальбом на 200 фото 10x15 изумрудный
Walther ME-110-K Fun Trend фотоальбом на 200 фото 10x15 изумрудный
Арт. DAN-0900
Walther ME-110-K Fun Trend фотоальбом на 200 фото 10x15 изумрудный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Фотоальбом Walther ME-110-K Fun Trend на 200 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - изумрудный.


2 340 ₽
В корзину
Walther ME-140-W Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 белый
Walther ME-140-W Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 белый
Walther ME-140-W Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 белый
Арт. DAN-0912
Walther ME-140-W Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 белый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Walther ME-140-W Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - белый.

3 120 ₽
В корзину
Walther ME-337-P Moments фотоальбом на 200 фото 10x15 зеленый
Арт. DAN-0917
Walther ME-337-P Moments фотоальбом на 200 фото 10x15 зеленый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Walther ME-337-P Moments - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных

Цвет обложки - зеленый.

1 300 ₽
В корзину
Walther FA-208-U Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 голубой
Walther FA-208-U Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 голубой
Walther FA-208-U Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 голубой
Арт. DAN-0886
Walther FA-208-U Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 голубой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Walther FA-208-U Fun Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 30x30 см. 

Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - голубой.

3 130 ₽
В корзину
Walther FA-371-B Classic фотоальбом 60 белых страниц 26x25 черный
Walther FA-371-B Classic фотоальбом 60 белых страниц 26x25 черный
Walther FA-371-B Classic фотоальбом 60 белых страниц 26x25 черный
Арт. DAN-1641
Walther FA-371-B Classic фотоальбом 60 белых страниц 26x25 черный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Walther FA-371-B Classic - фотоальбом на 60 белых страниц, размером 26x25 см. 

Фотоальбом на 60 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 26x25 см.

Цвет обложки - черный.


2 960 ₽
В корзину
Walther UK-273 Classic Bear фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 кремовый
Арт. DAN-3529
Walther UK-273 Classic Bear фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 кремовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Фотоальбом WALTHER UK-273 Classic Bear на 60 белых страниц для детских фотокарточек. Размер 28x30,5 см. 

Фотоальбом состоит из 60 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28x30,5 см. Цвет обложки - кремовый.

2 680 ₽
В корзину
ZEP RA46200G Roma Grey фотоальбом 200 фото 10x15 серый
Арт. DAN-4135
ZEP RA46200G Roma Grey фотоальбом 200 фото 10x15 серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Фотоальбом ZEP RA46200G Roma Grey на 200 фото 10x15, серый.

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Фотоснимки крепятся при помощи кармашков. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - серый.

1 240 ₽
В корзину
Albonny AML-2732-40-G фотоальбом кожаный в подарочной коробке изумрудный 40 белых страниц
Albonny AML-2732-40-G фотоальбом кожаный в подарочной коробке изумрудный 40 белых страниц
Albonny AML-2732-40-G фотоальбом кожаный в подарочной коробке изумрудный 40 белых страниц
Арт. DAN-4543
Albonny AML-2732-40-G фотоальбом кожаный в подарочной коробке изумрудный 40 белых страниц
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Кожаный фотоальбом в подарочной коробке, Albonny AML-2732-40-G, изумрудный, 40 белых страниц.

Фотоальбом размером 31,5x32,5 см для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. Объем - 40 белых магнитных станиц, под вклейку фотографий. Обложка изготовлена из искусственной кожи. Цвет обложки - изумрудный. Поставляется в подарочной коробке.

4 040 ₽
В корзину
