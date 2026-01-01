WALTHER UH-158 Amorousness фотоальбом свадьба 50 белых страниц 29x32 белый

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом WALTHER UH-158 Amorousness на 50 белых страниц для свадебных фотокарточек. Размер 29x32 см.
Фотоальбом состоит из 50 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 29x32 см. Цвет обложки - белый.
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