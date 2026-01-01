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WALTHER ME-175 Sweet Things детский фотоальбом на 200 фото 10x15 бежевый

WALTHER ME-175 Sweet Things детский фотоальбом на 200 фото 10x15 бежевый

Walther
Артикул: DAN-3531

Фотоальбом WALTHER ME-175 Sweet Things на 200 детских фотокарточек. Размер 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения 200 фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. Способ размещения фотографий - конверт. Максимальный размер - 10x15 см. Цвет обложки - бежевый.

Описание

WALTHER ME-175 Sweet Things детский фотоальбом на 200 фото 10x15 бежевый

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