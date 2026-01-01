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WALTHER ME- 148 Elemental свадебный фотоальбом на 200 фото 10x15 бежевый
WALTHER ME- 148 Elemental свадебный фотоальбом на 200 фото 10x15 бежевый
WALTHER ME- 148 Elemental свадебный фотоальбом на 200 фото 10x15 бежевый

WALTHER ME- 148 Elemental свадебный фотоальбом на 200 фото 10x15 бежевый

Walther
Артикул: DAN-3530

Фотоальбом WALTHER ME- 148 Elemental на 200 свадебных фотокарточек. Размер 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения 200 фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото  максимальным размером - 10x15 см. Цвет обложки - бежевый.

Описание

WALTHER ME- 148 Elemental свадебный фотоальбом на 200 фото 10x15 бежевый

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