WALTHER FA-801-P Valencia фотоальбом 80 кремовых страниц 32x32 кожаный

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом WALTHER FA-801-P Valencia на 80 кремовых страниц, размер 32x32 см.
Фотоальбом (под вкейку) в кожаном переплете для хранения фотоснимков. Состоит из восьмидесяти страниц кремового цвета размером 32x32 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - красно-коричневый. Поставляется в коробке.
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