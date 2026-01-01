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WALTHER FA-801-P Valencia фотоальбом 80 кремовых страниц 32x32 кожаный
WALTHER FA-801-P Valencia фотоальбом 80 кремовых страниц 32x32 кожаный
WALTHER FA-801-P Valencia фотоальбом 80 кремовых страниц 32x32 кожаный

WALTHER FA-801-P Valencia фотоальбом 80 кремовых страниц 32x32 кожаный

Walther
Артикул: DAN-3875

Фотоальбом WALTHER FA-801-P Valencia на 80 кремовых страниц, размер 32x32 см.

Фотоальбом (под вкейку) в кожаном переплете для хранения фотоснимков. Состоит из восьмидесяти страниц кремового цвета размером 32x32 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - красно-коричневый. Поставляется в коробке.

Описание

WALTHER FA-801-P Valencia фотоальбом 80 кремовых страниц 32x32 кожаный

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