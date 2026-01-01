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WALTHER FA-298-1 Terrazzo stone фотоальбом белый 30x30 60 белых страниц

WALTHER FA-298-1 Terrazzo stone фотоальбом белый 30x30 60 белых страниц

Walther
Артикул: OLE-2292

Традиционный альбом в книжном переплёте с обложкой белого цвета  из высококачественной ламинированной мелованной бумаги с художественным принтом. Размер альбома: 30x30 см, в альбоме 60 белых страниц, белые пергаминовые межстраничные листы и место для хранения компакт-диска. Для крепления фотографий необходимы аксессуары (стикеры, уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.

Описание

WALTHER FA-298-1 Terrazzo stone фотоальбом белый 30x30 60 белых страниц

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