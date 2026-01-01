Характеристики:
- объем карты памяти, Гб – 16
- скорость чтения, Мб/с – до 160
- скорость записи, Мб/с – до 150
Москва
Малая Семеновская 3с6
SanDisk Extreme Pro CF 16Gb – карта памяти (160/150 Mb/s).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 160 МБ/с).
Характеристики:
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Grifon 17 R-1218SW – складной двухцветный отражатель с серебряной и белой поверхностями. Отражатель на пружине. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.
Размер 120х180 см. Размер в сложенном состоянии 58 см.
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards – карточка установки баланса белого для цифровой фотографии. Простое, легкое в использовании, ультрапортативное и экономичное приспособоление для установки баланса белого. Размеры каждой карты 2" х 3 1/4" или примерно 50 на 83 миллиметров.