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SanDisk Extreme Pro CF 16Gb карта памяти (160/150 Mb/s)

SanDisk Extreme Pro CF 16Gb карта памяти (160/150 Mb/s)

Sandisk
Артикул: NVF-9004

SanDisk Extreme Pro CF 16Gb – карта памяти (160/150 Mb/s).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 160 МБ/с).

Описание

Характеристики:

  • объем карты памяти, Гб – 16
  • скорость чтения, Мб/с – до 160
  • скорость записи, Мб/с – до 150

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