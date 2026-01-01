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SanDisk Extreme CF 32Gb карта памяти (120/85 Mb/s)

SanDisk Extreme CF 32Gb карта памяти (120/85 Mb/s)

Sandisk
Артикул: NVF-9005

SanDisk Extreme CF 32Gb – карта памяти (120/85 Mb/s).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 120 МБ/с).

Описание

Предлагаемая карта памяти идеально подходит для цифровых зеркальных фотоаппаратов и видеокамер HD. Она поддерживает высокую скорость чтения и записи данных для съемки динамичных сцен и быстрой передачи файлов. Карта соответствует стандарту VPG-20 и обеспечивает устойчивую скорость записи на уровне не ниже 20 МБ/с для видеосъемки в формате Full HD (1080p). Скорости записи 85 МБ/с (567Х) достаточно для последовательной серийной фотосъемки, а скорость передачи данных до 120 МБ/с помогает работать максимально продуктивно. Благодаря емкости 32 ГБ на этой карте памяти будет достаточно места для хранения видео Full HD и фотографий в формате RAW.

Характеристики:

  • объем карты памяти, Гб – 32
  • скорость чтения, Мб/с – до 120
  • скорость записи, Мб/с – до 85
  • скорость обмена данными – 800х

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Falcon Eyes Hangman 310 BR – штанга наклонная c реверсивным винтом – 1/4"-3/8".

Штанга изготовлена из алюминиевого сплава, длина ее составляет – 320 мм, а диаметр – 28 мм. Угол наклона может вареировать от +90 до -90 градусов.

Максимальная нагрузка до 5 кг.

3 110 ₽
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