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Lynca KH6 Green кейс для карт памяти зеленый
Lynca KH6 Green кейс для карт памяти зеленый
Lynca KH6 Green кейс для карт памяти зеленый

Lynca KH6 Green кейс для карт памяти зеленый

Lynca
Артикул: DAN-3749

Кейс Lynca KH6 Green для карт памяти, зеленый.

Компактный футляр имеет двенадцать слотов для TF card, восемь слотов для CD card и четыре слота для хранения CF card. Он имеет резиновую прокладку и защищает карты памяти от загрязнения, намокания и утери. Цвет - зеленый.


Описание

Lynca KH6 Green кейс для карт памяти зеленый

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