Lynca KH6 Green кейс для карт памяти зеленый

Артикул: DAN-3749

Кейс Lynca KH6 Green для карт памяти, зеленый.

Компактный футляр имеет двенадцать слотов для TF card, восемь слотов для CD card и четыре слота для хранения CF card. Он имеет резиновую прокладку и защищает карты памяти от загрязнения, намокания и утери. Цвет - зеленый.



