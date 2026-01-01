Lynca KH6 Green кейс для карт памяти зеленый

Набор из двух пластмассовых зажимов AP для просушки пленки после проявления ручным способом.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кейс Lynca KH6 Green для карт памяти, зеленый.
Компактный футляр имеет двенадцать слотов для TF card, восемь слотов для CD card и четыре слота для хранения CF card. Он имеет резиновую прокладку и защищает карты памяти от загрязнения, намокания и утери. Цвет - зеленый.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Набор из двух пластмассовых зажимов AP для просушки пленки после проявления ручным способом.
Fotokvant CLE-01 – резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Размер, см – 9,5х4.