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JJC MCH-MSD10GR кейс для карт памяти microSD
JJC MCH-MSD10GR кейс для карт памяти microSD
JJC MCH-MSD10GR кейс для карт памяти microSD

JJC MCH-MSD10GR кейс для карт памяти microSD

JJC
Артикул: NVF-9095

JJC MCH-MSD10GR – кейс для карт памяти microSD, MicroSDHC и microSDXC.

Компактный футляр имеет десять отдельных слотов для хранения. Он защищает карты памяти от загрязнения и утери. 

Размер – 85x54x2,8 мм.

Описание

Футляр изготовлен из прочного ABS-пластика, очень тонкий, легкий и компактный (размером с кредитную карточку). Кроме того, футляр оснащен отверстием для крепления к связке ключей и его можно носить как брелок.

Отсек надежно держит карту памяти во время хранения и позволяет быстро извлечь ее одним пальцем. Рисунок на тыльной стороне футляра помогает установить карту памяти правильной стороной. Также, на тыльной стороне футляра, имеется специальное место для пометок к каждой карте, если они предназначены для разных устройств.

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Lowepro S&F Lens Case 13х32 см сумка для объектива для разгрузки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Lowepro S&F Lens Case 13х32 см - чехол предназначенный для переноски объективов.

Чехол для телеобъектива, аналогичного 300 мм f/2,8. Благодаря конструкции из цельного пенопласта прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, а система OverLap Zipper ™ защищает объектив от пыли, песка и влаги. 

На чехле предусмотрена петля SlipLock ™, благодаря чему его можно носить на поясе, разгрузке или прикрепить к другой сумке Lowepro. 

Размер - 13х13х32 см. Вес - 0,5 кг.

13 590 ₽
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