Delkin Devices Premium CFast 2.0 128GB 560X VPG 130 карта памяти. 

Описание

Благодаря стандарту Video Performance Guarantee 130 (VPG-130) скорость записи не будет опускаться ниже 130 МБ/с. Все это позволяет пользователям снимать видео DCI 4K (4096 x 2160), Ultra HD (3840 x 2160) и Full HD (1920 x 1080) со скоростью 120 кадров в секунду, а также серии необработанных снимков . Благодаря высокой скорости чтения и записи пользователи также смогут быстро выгружать большие файлы с карты для хранения или редактирования.

Созданная для экстремальных условий карта памяти Delkin Premium CFast 2.0 емкостью 128 ГБ защищена от статического электричества, ударов и температуры в диапазоне от 32 до 158 °F, а встроенная функция исправления ошибок обеспечивает дополнительную защиту. Несовместима с устройствами ARRI.