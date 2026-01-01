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Delkin Devices Premium CFast 2.0 128GB 560X VPG 130 карта памяти
Delkin Devices Premium CFast 2.0 128GB 560X VPG 130 карта памяти
Delkin Devices Premium CFast 2.0 128GB 560X VPG 130 карта памяти

Delkin Devices Premium CFast 2.0 128GB 560X VPG 130 карта памяти

Delkin Devices
Артикул: MTG-0921

Delkin Devices Premium CFast 2.0 128GB 560X VPG 130 карта памяти. 

Разработанная для профессиональных фотографов и видеооператоров карта памяти Premium CFast 2.0 от Delkin Devices имеет емкость 128 ГБ и поддерживает максимальную скорость чтения 560 МБ/с и максимальную скорость записи 495 МБ/с.

Описание

 Благодаря стандарту Video Performance Guarantee 130 (VPG-130) скорость записи не будет опускаться ниже 130 МБ/с. Все это позволяет пользователям снимать видео DCI 4K (4096 x 2160), Ultra HD (3840 x 2160) и Full HD (1920 x 1080) со скоростью 120 кадров в секунду, а также серии необработанных снимков . Благодаря высокой скорости чтения и записи пользователи также смогут быстро выгружать большие файлы с карты для хранения или редактирования.
Созданная для экстремальных условий карта памяти Delkin Premium CFast 2.0 емкостью 128 ГБ защищена от статического электричества, ударов и температуры в диапазоне от 32 до 158 °F, а встроенная функция исправления ошибок обеспечивает дополнительную защиту.  Несовместима с устройствами ARRI.

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