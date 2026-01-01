Delkin Devices Power CFexpress Type B G4 512GB карта памяти

Артикул: OLE-2334

Карта памяти формата CFexpress Type B четвертого поколения (4G), объем памяти 512 Гб, максимальная скорость записи 1700 МБайт/с, минимальная скорость постоянной записи 805 Мбайт/с. Записывает видео 8K, 6K и 4K с высокой частотой кадров и битрейтом. Совместима со всеми устройствами, поддерживающими формат CFexpress Type B. Карта в прочном корпусе защищена от ударов, размагничивания, рентгеновских и УФ лучей, статического электричества, выдерживает попадание в воду и работу при экстремальных температурах.