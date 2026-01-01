Delkin Devices Power CFexpress Type B G4 165GB карта памяти

Характеристики:
- Формат CFexpress Type B
- Объем 165 Гб
- Интерфейс PCIe 3.0
- Скорость чтения данных 1780 Мбайт/сек
- Скорость записи данных 1700Мбайт/сек
Москва
Малая Семеновская 3с6
Карта памяти формата CFexpress Type B четвертого поколения (4G), объем памяти 165 Гб, максимальная скорость записи 1700 МБайт/с, минимальная скорость постоянной записи 805 Мбайт/с. Записывает видео 8K, 6K и 4K с высокой частотой кадров и битрейтом. Совместима со всеми устройствами, поддерживающими формат CFexpress Type B. Карта в прочном корпусе защищена от ударов, размагничивания, рентгеновских и УФ лучей, статического электричества, выдерживает попадание в воду и работу при экстремальных температурах.
Характеристики:
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