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Delkin Devices Power CFexpress Type B G4 165GB карта памяти
Delkin Devices Power CFexpress Type B G4 165GB карта памяти

Delkin Devices Power CFexpress Type B G4 165GB карта памяти

Delkin Devices
Артикул: OLE-2331

Карта памяти формата CFexpress Type B четвертого поколения (4G), объем памяти 165 Гб, максимальная скорость записи 1700 МБайт/с, минимальная скорость постоянной записи 805 Мбайт/с. Записывает видео 8K, 6K и 4K с высокой частотой кадров и битрейтом. Совместима со всеми устройствами, поддерживающими формат CFexpress Type B. Карта в прочном корпусе защищена от ударов, размагничивания, рентгеновских и УФ лучей, статического электричества, выдерживает попадание в воду и работу при экстремальных температурах.

Описание

Характеристики:

  • Формат CFexpress Type B 
  • Объем 165 Гб
  • Интерфейс PCIe 3.0
  • Скорость чтения данных 1780 Мбайт/сек
  • Скорость записи данных 1700Мбайт/сек

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