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Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader картридер
Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader картридер
Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader картридер

Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader картридер

Delkin Devices
Артикул: MTG-0929

Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader картридер. 

Карта USB 3.2 CFexpress Type B и память SD UHS-II предназначены для мобильных пользователей, которым нужно не только компактное устройство, но и способное удовлетворить требования высокопроизводительных карт, используемых в профессиональном телевещании, кино и фотографии.

Устройство чтения карт от Delkin Devices оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с) и может разгружать большие файлы, включая необработанные изображения высокого разрешения и видео 8K, 4K, Full HD и 3D. Есть слот для карты CFexpress Type B и слот для карты памяти SDXC UHS-II. Питание подается через USB, а функция plug-and-play означает, что для использования не требуются дополнительные драйверы или адаптеры питания.

Описание

Изготовленный с использованием анодированного алюминия для повышения прочности, вы сможете хранить внутри одну карту CFexpress и накрывать ее прилагаемой резиновой крышкой для защиты карты от ударов, ударов, повреждения водой, пыли и многого другого. Слот для SD-карты расположен на боковой стороне устройства. Дополнительную защиту обеспечивают несколько радиаторов для повышенного охлаждения. Для удобства подключения к системе в комплект входят кабели USB Type-C на Type-C и Type-C на Type-A.

Примечание. Карты памяти XQD, CFast 2.0 и CompactFlash несовместимы с этим устройством чтения карт памяти.

Благодаря интерфейсу USB 3.2 считыватель предлагает скорости, подходящие для профессиональных фотографов и видеооператоров. Выгружайте большие файлы, такие как необработанные изображения высокого разрешения или видео 8K, 4K, HD и 3D, быстро и эффективно со скоростью до 10 Гбит/с. Используйте все возможности карт CFexpress Type B и SDXC UHS-II, значительно сократив время передачи и упростив рабочий процесс.

Этот считыватель, изготовленный из анодированного алюминия, использует более прочные материалы, чтобы обеспечить надежную защиту и продлить срок службы. Он имеет несколько радиаторов, чтобы предотвратить перегрев. Этот считыватель также обеспечивает безопасное внутреннее хранилище для одной карты CFexpress типа B и поставляется с резиновой торцевой крышкой для защиты от ударов, ударов, повреждения водой, пыли или другого мусора.

Считыватель размером 4,5 дюйма в длину и весом менее 1/4 фунта обеспечивает удобную и беспроблемную портативность. Берите его с собой, куда бы вы ни отправились, и безопасно храните его в рюкзаке, сумке для переноски, чехле для ноутбука или повседневной сумке. Находитесь ли вы посреди обширной открытой пустыни, в тропическом лесу или даже в замерзшей тундре, компактный размер ридера позволяет получить доступ к вашим файлам практически в любом месте и в любое время, занимая при этом минимум места.


Быстрый доступ к вашим файлам. Никаких драйверов или внешнего источника питания не требуется — просто подключите ридер к порту USB Type-A или USB Type-C на вашем компьютере (отдельные кабели входят в комплект) и начните просматривать свои фотографии и видео. Считыватель также обратно совместим с портами USB 3.0, 2.0 и 1.1, но будет передавать данные с меньшей скоростью.

Комплектация

1 x CFexpress Type B
1 х SDXC (UHS-II [312 МБ/с])

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