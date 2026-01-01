Артикул: MTG-0928

Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Memory Card Reader картридер.

Картридер обеспечивает скорость, подходящую для профессиональных фотографов и видеооператоров. Быстро и эффективно выгружайте большие файлы, такие как необработанные изображения RAW с высоким разрешением, видео 8K, 4K, HD и 3D, со скоростью до 10 Гбит/с. Используйте все возможности карт CFexpress Type B и значительно сократите время передачи для более рационального рабочего процесса.