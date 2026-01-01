Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Memory Card Reader картридер.
Картридер обеспечивает скорость, подходящую для профессиональных фотографов и видеооператоров. Быстро и эффективно выгружайте большие файлы, такие как необработанные изображения RAW с высоким разрешением, видео 8K, 4K, HD и 3D, со скоростью до 10 Гбит/с. Используйте все возможности карт CFexpress Type B и значительно сократите время передачи для более рационального рабочего процесса.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter