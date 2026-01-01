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Delkin Devices USB 3.0 Universal Memory Card Reader картридер
Delkin Devices USB 3.0 Universal Memory Card Reader картридер
Delkin Devices USB 3.0 Universal Memory Card Reader картридер
Delkin Devices USB 3.0 Universal Memory Card Reader картридер

Delkin Devices USB 3.0 Universal Memory Card Reader картридер

Delkin Devices
Артикул: MTG-0924

Delkin Devices USB 3.0 Universal Memory Card Reader картридер. 

Пять разных слотов для поддержки самых популярных типов карт памяти, включая SD/SDHC/SDXC, CompactFlash (Type I & II), microSD/microSDHC/microSDXC, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo и другие! Переносите большие объемы данных на высокой скорости, экономьте время на работу.

Описание

В картридере используется интерфейс  SuperSpeed USB 3.0, который обеспечивает высокую скорость передачи данных, необходимую для работы профессиональных фотографов и видеографов. Копируйте большие файлы, такие как серии снимков в формате RAW высокого разрешения, видеоролики 2K, 4K или 3D быстро и эффективно на скорости до 500 МБ/с — в 10 раз быстрее, чем по интерфейсу USB 2.0! Чем быстрее вы перенесете отснятый материал на компьютер, тем быстрее вы сможете его отсмотреть и начать над ним работу.

Картридер поддерживает одновременную передачу данных с нескольких слотов для карт памяти, например, с основного и резервного накопителя.

Устройство не требует установки дополнительного программного обеспечения и дополнительного питания — просто подключите его кабелем к USB-порту и сразу же начните работу.

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