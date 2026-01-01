Delkin Devices USB 3.0 Universal Memory Card Reader картридер. 

Описание

В картридере используется интерфейс SuperSpeed USB 3.0, который обеспечивает высокую скорость передачи данных, необходимую для работы профессиональных фотографов и видеографов. Копируйте большие файлы, такие как серии снимков в формате RAW высокого разрешения, видеоролики 2K, 4K или 3D быстро и эффективно на скорости до 500 МБ/с — в 10 раз быстрее, чем по интерфейсу USB 2.0! Чем быстрее вы перенесете отснятый материал на компьютер, тем быстрее вы сможете его отсмотреть и начать над ним работу.



Картридер поддерживает одновременную передачу данных с нескольких слотов для карт памяти, например, с основного и резервного накопителя.



Устройство не требует установки дополнительного программного обеспечения и дополнительного питания — просто подключите его кабелем к USB-порту и сразу же начните работу.