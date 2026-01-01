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Delkin Devices Prime CF 128GB UDMA7 1050X карта памяти

Delkin Devices Prime CF 128GB UDMA7 1050X карта памяти

Delkin Devices
Артикул: MTG-0891

Delkin Devices Prime CF 128GB UDMA7 1050X карта памяти.  

Разработанная для фотографов и видеооператоров с интерфейсом UHS-II для поддержки максимальной скорости чтения 300 МБ / с и максимальной скорости записи 100 МБ / с. 

Описание

Скорость V60 Video Speed Class гарантирует минимальную скорость записи не менее 60 МБ / с, что позволяет оптимизировать карту для съемки видео 8K, 4K и Full HD 1080p кинематографического качества, съемки в формате RAW и серийной съемке. Она также поддерживает расширенные режимы, которые требуют одновременной съемки и хранения нескольких файлов, таких как съемка в формате RAW + JPEG, камеры 360 °, а также видео, фото, данные GPS и замедленная съемка.

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