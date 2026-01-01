Артикул: MTG-0896

Delkin Devices Power CFexpress Type B 1TB карта памяти.

Эта карта, разработанная для записи в лучших кинематографических форматах (5.9K, DCI 4K и Full HD) с высокой частотой кадров до 180 в секунду, а также непрерывной серийной съемки в формате RAW до 200 изображений.