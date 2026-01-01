Артикул: MTG-0904

Delkin Devices Power CFexpress Type A Card Bundle 2x 160GB комплект.

Комплект карт памяти 160GB POWER CFexpress Type A от Delkin Devices, сочетающия в себе промышленную прочность и надежность с высокой производительностью, имеют емкость по 160GB и предназначены для профессиональных фотографов и видеографов. Они хорошо подходят для серийной съемки, а также для видео 8K, 6K и 4K с высоким битрейтом и частотой кадров. Благодаря интерфейсу PCIe 3.0 вы сможете достичь максимальной скорости чтения до 880 МБ/с, максимальной скорости записи до 790 МБ/с и минимальной скорости записи, которая не опустится ниже 400 МБ/с.