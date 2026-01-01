Delkin Devices Power CFexpress Type A 80GB+SD 64GB V90 Card Bundle комплект.

Описание

Карта памяти 80GB POWER CFexpress Type A от Delkin Devices, сочетающая в себе промышленную прочность и надежность с высокой производительностью, имеет емкость 80GB и предназначена для профессиональных фотографов и видеографов. Она хорошо подходит для серийной съемки, а также для видео 8K, 6K и 4K с высоким битрейтом и частотой кадров. Благодаря интерфейсу PCIe 3.0 вы сможете достичь максимальной скорости чтения до 880 МБ/с, максимальной скорости записи до 790 МБ/с и минимальной скорости записи, которая не опустится ниже 400 МБ/с.

Карта памяти Delkin Devises 64GB Power UHS-II SDXC Memory Card. UHS Speed Class U3 Class 10. Емкая и сверхвысокоскоростная карта памяти SD, позволяющая достигать скорости передачи данных 2000x. Чтение 300МБ/с / запись 250МБ/с (мин 90МБ/с). Для съемки качественных фото и видео HD, 3D, 8К, 4K видео, 360 град. Поддержка расширенных режимов съемки RAW, Burst, High Frames. Коррекция ошибок. Переключатель защиты от записи. Защита от шока, воды и температуры.