Артикул: MTG-0901

Delkin Devices Power CFexpress Type A 80GB карта памяти.

Карта памяти 80GB POWER CFexpress Type A от Delkin Devices, сочетающая в себе промышленную прочность и надежность с высокой производительностью, имеет емкость 80GB и предназначена для профессиональных фотографов и видеографов. Она хорошо подходит для серийной съемки, а также для видео 8K, 6K и 4K с высоким битрейтом и частотой кадров. Благодаря интерфейсу PCIe 3.0 вы сможете достичь максимальной скорости чтения до 880 МБ/с, максимальной скорости записи до 790 МБ/с и минимальной скорости записи, которая не опустится ниже 400 МБ/с.