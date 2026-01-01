Артикул: MTG-0889

Delkin Devices Juggler 2TB USB 3.1 Gen 2 Type-C SSD жесткий диск.

Снимайте кадры кинематографического качества даже в более требовательных режимах записи, включая 12-битный Blackmagic Raw 4K DCI со скоростью 60 кадров в секунду, с помощью 2-Тб накопителя Juggler USB 3.1 Gen 2 Type-C Cinema от Delkin Devices. Этот внешний SSD использует интерфейс USB 3.1 Gen 2 Type-C 10 Гбит / с и обеспечивает скорость чтения до 1050 МБ / с и скорость записи до 1000 МБ / с. Одобренный для устройств Blackmagic и протестированный Delkin на Pocket Cinema Camera 4K от Blackmagic и URSA Mini Pro 4.6K G2, этот твердотельный накопитель включает в себя монтажный зажим со встроенной наружной резьбой 1/4 "-20, что означает, что он может крепиться к вашей камере без Необходима клетка. Также в комплект входит кабель USB Type-C - Type-C, так что вы можете подключить Juggler не только к вашей камере, но и к компьютеру/ноутбуку/планшету с операционными системами: Windows 10/8/7 или mac OS 10.6 и более поздних версий.