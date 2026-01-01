Delkin Devices Cinema CFast 2.0 512GB 560X 4K Video карта памяти.

Описание

Позволяет пользователям записывать видео DCI 4K (4096 x 2160), Ultra HD (3840 x 2160) и Full HD (1920 x 1080), а также необработанные серии снимков. Благодаря высокой скорости готовности и записи пользователи также смогут быстро выгружать большие файлы из хранилища или редактирования.



Созданная для экстремальных условий, карта памяти Delkin Cinema CFast 2.0 емкостью 512 ГБ защищена от магнитов, рентгеновских лучей и температуры в диапазоне от 32 до 158 °F, а дополнительные меры безопасности обеспечиваются встроенной коррекцией ошибок и выравниванием износа.

Несовместима с устройствами ARRI.