images
Delkin Devices Cinema CFast 2.0 256GB 560X 4K Video карта памяти

Delkin Devices Cinema CFast 2.0 256GB 560X 4K Video карта памяти

Delkin Devices
Артикул: MTG-0922

Delkin Devices Cinema CFast 2.0 256GB 560X 4K Video карта памяти.

Разработанная для профессиональных фотографов и видеооператоров карта памяти Cinema CFast 2.0 емкостью 256 ГБ от Delkin Devices имеет емкость 256 ГБ и поддерживает максимальную скорость чтения 560 МБ/с и максимальную скорость записи 495 МБ/с. 

Описание

 Позволяет пользователям записывать видео DCI 4K (4096 x 2160), Ultra HD (3840 x 2160) и Full HD (1920 x 1080), а также необработанные изображения и серии снимков. Благодаря высокой скорости готовности и записи пользователи также смогут быстро выгружать большие файлы из хранилища или редактирования.

Созданная для экстремальных условий карта памяти Delkin Cinema CFast 2.0 емкостью 256 ГБ защищена от магнитов, рентгеновских лучей и температуры в диапазоне от 32 до 158 °F, а дополнительные меры безопасности обеспечиваются встроенной коррекцией ошибок и выравниванием износа.
Несовместима с устройствами ARRI.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Аня Нидрингаус — легендарный военный корреспондент XXI века
Аня Нидрингаус — легендарный военный корреспондент XXI века
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Дон Маккаллин - величайший военный и социальный фотожурналист Британии
Дон Маккаллин - величайший военный и социальный фотожурналист Британии
Лекция с мастер-класса &quot;Студийное оборудование и работа со светом&quot;
Лекция с мастер-класса "Студийное оборудование и работа со светом"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.