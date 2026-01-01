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Delkin Devices CFexpress Type B Reader-56 and Card Bundle 128GB комплект

Delkin Devices CFexpress Type B Reader-56 and Card Bundle 128GB комплект

Delkin Devices
Артикул: MTG-0899

Delkin Devices CFexpress Type B Reader-56 and Card Bundle 128GB комплект. 

Прочная, надежная и производительная карта памяти POWER CFexpress Type B емкостью 128 ГБ от Delkin Devices обеспечивает скорость чтения до 1730 МБ/с и скорость записи до 1540 МБ/с, что делает ее подходящей для профессиональных фотографов и видеооператоров. Эта карта, разработанная для использования в высококлассных кинематографических хостах, может снимать видео 5,9K, DCI 4K и Full HD со стандартной и высокой частотой кадров до 180 кадров в секунду, а также непрерывную серийную съемку до 200 фотографий в необработанном виде.
В комплекте 1 картридер и 1 карта памяти.

Описание

Delkin Devices CFexpress Type B Reader-56 and Card Bundle 128GB комплект

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