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Delkin Devices Advantage SDXC 64GB 633X UHS-I Class 10 V30 карта памяти

Delkin Devices Advantage SDXC 64GB 633X UHS-I Class 10 V30 карта памяти

Delkin Devices
Артикул: MTG-0907

Delkin Devices Advantage SDXC 64GB 633X UHS-I Class 10 V30 карта памяти.  

Предназначенная для фотографов и видеооператоров, 64-гигабайтная карта памяти Advantage UHS-I SDHC Delkin 64 ГБ использует шину UHS-I для обеспечения максимальной скорости чтения и записи 90 МБ/с. Эта карта также была разработана с высоким рейтингом скорости записи видео V30, позволяя записывать без проблем видео 4K и Full HD 1080p, а также raw, JPEG фотоснимки в DSLR и видеокамерах.


Описание

Хотя эта карта предназначена для камер, совместимых с UHS-I / V30, их можно использовать в устройствах, которые не поддерживают UHS-I / V30. Однако имейте в виду, что эта карта будет по умолчанию соответствовать классу скорости вашего устройства и его шинам, таким как V10, V6 или Class 10.

Созданная для экстремальных условий, карта памяти Delkin 64GB Select UHS-I SDHC защищена от воды, ударов и рентгеновских лучей, а также имеет встроенную коррекцию ошибок. Встроенный переключатель защиты помогает защитить ваш контент от стирания. В комплект входит защитный чехол для хранения.

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