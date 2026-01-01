Delkin Devices Advantage SDXC 512GB 633X UHS-I Class 10 V30 карта памяти. 

Описание

Хотя эта карта предназначена для камер, совместимых с UHS-I / V30, их можно использовать в устройствах, которые не поддерживают UHS-I / V30. Однако имейте в виду, что эта карта будет по умолчанию соответствовать классу скорости вашего устройства и его шинам, таким как V10, V6 или Class 10.



Созданная для экстремальных условий, карта памяти Delkin 512GB Select UHS-I SDHC защищена от воды, ударов и рентгеновских лучей, а также имеет встроенную коррекцию ошибок. Встроенный переключатель защиты помогает защитить ваш контент от стирания. В комплект входит защитный чехол для хранения.