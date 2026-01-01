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Москва
Малая Семеновская 3с6
Delkin Devices Advantage SD Reader and Card Bundle 64GB комплект.
Карта памяти Advantage SD емкостью 64 ГБ от Delkin Devices обеспечивает обеспечивает быструю передачу данных со скоростью до 170 МБ/c. Компактный и легкий картридер позволяет взять его с собой в любое путешествие.
В комплекте 1 картридер и 1 карта памяти.
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