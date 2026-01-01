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Delkin Devices Advantage SD Reader and Card Bundle 128GB комплект

Delkin Devices Advantage SD Reader and Card Bundle 128GB комплект

Delkin Devices
Артикул: MTG-0912

Delkin Devices Advantage SD Reader and Card Bundle 128GB комплект.  

Карта памяти Advantage SD емкостью 128 ГБ от Delkin Devices обеспечивает обеспечивает быструю передачу данных со скоростью до 170 МБ/c.   Компактный и легкий картридер позволяет взять его с собой в любое путешествие.
В комплекте 1 картридер и 1 карта памяти.

Описание

Delkin Devices Advantage SD Reader and Card Bundle 128GB комплект

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