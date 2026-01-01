SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro

Солнцезащитная бленда SmallRig 3273 для BMPCC 6K Pro / 6K G2
SmallRig 3273 — это специализированная солнцезащитная бленда, разработанная для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro и 6K G2. Она эффективно защищает экран от бликов и прямых солнечных лучей, обеспечивая комфортную работу на открытом воздухе. Четырехсторонняя конструкция бленды надежно крепится на поворотном дисплее камеры без использования инструментов. Фиксация осуществляется с помощью встроенной липучки. При необходимости бленда легко складывается для компактного хранения и транспортировки.
Основные характеристики
- Совместимость: Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro и 6K G2.
- Крепление: Защелкивается по бокам дисплея, фиксируется липучкой.
- Материал: Жесткая кожа и ткань.
- Размеры: 138 × 95 × 92 мм.
- Вес: 105 г.
Для чего используется
- Защита от солнца: Блокирует прямые солнечные лучи, предотвращая блики на экране.
- Комфортная работа на улице: Обеспечивает четкую видимость изображения даже в яркий солнечный день.
- Удобство хранения: Складная конструкция позволяет экономить место в сумке для камеры.