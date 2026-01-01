images
images
images
images
images
SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro
SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro
SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro
SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro
SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro

SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro

SmallRig
Артикул: OLE-2018

SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro. Солнцезащитная бленда для видеокамеры Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6К Pro. Легко снимается и не мешает переворачивать экран.

Описание

Солнцезащитная бленда SmallRig 3273 для BMPCC 6K Pro / 6K G2

SmallRig 3273 — это специализированная солнцезащитная бленда, разработанная для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro и 6K G2. Она эффективно защищает экран от бликов и прямых солнечных лучей, обеспечивая комфортную работу на открытом воздухе. Четырехсторонняя конструкция бленды надежно крепится на поворотном дисплее камеры без использования инструментов. Фиксация осуществляется с помощью встроенной липучки. При необходимости бленда легко складывается для компактного хранения и транспортировки.

Основные характеристики

  • Совместимость: Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro и 6K G2.
  • Крепление: Защелкивается по бокам дисплея, фиксируется липучкой.
  • Материал: Жесткая кожа и ткань.
  • Размеры: 138 × 95 × 92 мм.
  • Вес: 105 г.

Для чего используется

  • Защита от солнца: Блокирует прямые солнечные лучи, предотвращая блики на экране.
  • Комфортная работа на улице: Обеспечивает четкую видимость изображения даже в яркий солнечный день.
  • Удобство хранения: Складная конструкция позволяет экономить место в сумке для камеры.

Комплектация

  • Солнцезащитная бленда SmallRig 3273 — 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Петер Линдберг – пропагандист красоты без ретуши
Петер Линдберг – пропагандист красоты без ретуши
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
ФРАНК АНДРЕ — СОВРЕМЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОТОГРАФ И НАСЛЕДНИК ИМПРЕССИОНИСТОВ
ФРАНК АНДРЕ — СОВРЕМЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОТОГРАФ И НАСЛЕДНИК ИМПРЕССИОНИСТОВ
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.