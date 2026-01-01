SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro

Описание

Солнцезащитная бленда SmallRig 3273 для BMPCC 6K Pro / 6K G2

SmallRig 3273 — это специализированная солнцезащитная бленда, разработанная для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro и 6K G2. Она эффективно защищает экран от бликов и прямых солнечных лучей, обеспечивая комфортную работу на открытом воздухе. Четырехсторонняя конструкция бленды надежно крепится на поворотном дисплее камеры без использования инструментов. Фиксация осуществляется с помощью встроенной липучки. При необходимости бленда легко складывается для компактного хранения и транспортировки.

Основные характеристики

Совместимость: Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro и 6K G2.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro и 6K G2. Крепление: Защелкивается по бокам дисплея, фиксируется липучкой.

Защелкивается по бокам дисплея, фиксируется липучкой. Материал: Жесткая кожа и ткань.

Жесткая кожа и ткань. Размеры: 138 × 95 × 92 мм.

138 × 95 × 92 мм. Вес: 105 г.

Для чего используется