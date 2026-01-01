TVTOK смазка проникающая для кино 210 мл

Предназначена для облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений штативов, смазывания трущихся поверхностей операторских тележек и штативов, устранения скрипов и заедания деталей осветительных приборов, для вытеснения влаги из различных механизмов, а также для очистки резиновых и пластмассовых деталей. Состав: органические растворители более 35%, индустриальное масло борлее 30%, смесь моющих, антикоррозийных диспергирующих добавок менее 10%, озонобезопасный углеводородный пропеллент более 20%.
ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл.
Жидкость ROSCO Lens Cleaner для чистки оптики представляет собой специально разработанную формулу не содержащую аммиака, глицерина, прочих маслянистых и мылящихся добавок, используется для чистки стеклянных и зеркальных линз, дихроичных фильтров и множество других оптических компонентов техники. Данная жидкость легко справляется как с грязью и пылью так и с отпечатками пальцев которые зачастую остаются на линзах на фото и видео оборудовании. Помимо эффективности не оставляет следов и разводов на очищаемой поверхности и быстро сохнет.