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TVTOK смазка проникающая для кино 210 мл
TVTOK смазка проникающая для кино 210 мл
TVTOK смазка проникающая для кино 210 мл

TVTOK смазка проникающая для кино 210 мл

TVTOK
Артикул: DAN-9435

Смазка проникающая для кино-, тв-, и видеооборудования.

Описание

Предназначена для облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений штативов, смазывания трущихся поверхностей операторских тележек и штативов, устранения скрипов и заедания деталей осветительных приборов, для вытеснения влаги из различных механизмов, а также для очистки резиновых и пластмассовых деталей. Состав: органические растворители более 35%, индустриальное масло борлее 30%, смесь моющих, антикоррозийных диспергирующих добавок менее 10%, озонобезопасный углеводородный пропеллент более 20%.

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