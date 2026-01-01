Артикул: MTG-2702

Kase Cleaning Pen 2 in1 карандаш для линз и монитора камеры. Двусторонний карандаш для чистки и обслуживания линз камер и приборов, а так же мониторов и дисплеев. Защитные крышки позволяют длительно хранить карандаш и всегда иметь под рукой.