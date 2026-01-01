Артикул: MTG-0149

FST SS-1KIT (DDR-16) набор для чистки APS-C матриц специально предназначен для чистки и ухода за полноформатным сенсором зеркального фотоаппарата. Набор включает в себя флакон (15 мл) с жидкостью для чистки матрицы и чистящие швабры шириной 16 мм, каждая в индивидуальной одноразовой упаковке.