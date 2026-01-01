Falcon Eyes AVR-C1-2 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для Canon EOS 50D

- Бренд - Falcon Eyes
- Ширина, мм - 300
- Длина, мм - 20
- Высота ,мм - 12
- КомплектацияКабель AVR-C1-2
Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кабель AVR-C1-2 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Canon EOS 50D, 40D, 30D, 20D, 1D(s) MarkIII, 1D(s) Mark II(N).
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