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Falcon Eyes AVR-C1-2 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для Canon EOS 50D

Falcon Eyes AVR-C1-2 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для Canon EOS 50D

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9563

Кабель AVR-C1-2 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Canon EOS 50D, 40D, 30D, 20D, 1D(s) MarkIII, 1D(s) Mark II(N).

Описание

  • Бренд  -  Falcon Eyes
  • Ширина, мм - 300
  • Длина, мм - 20
  • Высота ,мм - 12
  • КомплектацияКабель AVR-C1-2

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