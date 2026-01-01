Accsoon Power Cage Pro держатель для планшета

Артикул: DAN-8868

Держатель для планшета Accsoon Power Cage Pro совместим с планшетами iPad Pro 10.5”, iPad 7 и 8 поколения, iPad Pro 11” 1 и 2 поколения, iPad Air 3 и 4 поколения, внутренние размеры для установки планшета могут быть настроены в пределах от 279.5 до 289мм по ширине и от 214 до 224 мм по высоте. Корпус выполнен их просного авиационного алюминия, что предотвращает повреждения при ударах и падениях. Плащадка под аккамуляторы NP-F 550/750/970 ( преобретаются отдельно) позволит увеличить время автономной работы планшета, а встроенная функция защиты от перезаряда позволят безопасно пользоваться зарядкой. Так же есть специальная система блокировки батареи, предусматривающая защиту от случайного отсоединения аккумулятора и его падения.



