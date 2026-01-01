Accsoon Power Cage Pro держатель для планшета

Характеристики:
Совместимые планшеты - iPad Pro 10.5”, iPad 7 и 8 поколения, iPad Pro 11” 1 и 2 поколения, iPad Air 3 и 4 поколения
Размеры планшета - (250 – 260мм) х (170 – 180 мм)
Толщина - 26.5 мм
Совместимые аккумуляторы - NP-F 550/750/970
Выходные параметры - USB-A 5В/3А постоянного тока
Максимальная выходная мощность - 15 Вт
Монтажная резьба - 9 отверстий 1/4''
Материал - алюминиевый сплав
Масса держателя 300гСовместимые планшеты - iPad Pro 10.5”, iPad 7 и 8 поколения, iPad Pro 11” 1 и 2 поколения, iPad Air 3 и 4 поколения
Размеры планшета - (250 – 260мм) х (170 – 180 мм)
Толщина - 26.5 мм
Совместимые аккумуляторы - NP-F 550/750/970
Выходные параметры - USB-A 5В/3А постоянного тока
Максимальная выходная мощность - 15 Вт
Монтажная резьба - 9 отверстий 1/4''
Материал - алюминиевый сплав
Масса держателя - 300г