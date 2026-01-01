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Accsoon Power Cage Pro держатель для планшета
Accsoon Power Cage Pro держатель для планшета
Accsoon Power Cage Pro держатель для планшета
Accsoon Power Cage Pro держатель для планшета
Accsoon Power Cage Pro держатель для планшета
Accsoon Power Cage Pro держатель для планшета

Accsoon Power Cage Pro держатель для планшета

Accsoon
Артикул: DAN-8868

Держатель для планшета Accsoon Power Cage Pro совместим с планшетами  iPad Pro 10.5”, iPad 7 и 8 поколения, iPad Pro 11” 1 и 2 поколения, iPad Air 3 и 4 поколения, внутренние размеры для установки планшета могут быть настроены в пределах от 279.5 до 289мм по ширине и от 214 до 224 мм по высоте. Корпус выполнен их просного авиационного алюминия, что предотвращает повреждения при ударах и падениях. Плащадка под аккамуляторы NP-F 550/750/970 ( преобретаются отдельно) позволит увеличить время автономной работы планшета, а встроенная функция защиты от перезаряда позволят безопасно пользоваться зарядкой. Так же есть специальная система блокировки батареи, предусматривающая защиту от случайного отсоединения аккумулятора и его падения.


Описание

Характеристики:

Совместимые планшеты - iPad Pro 10.5”, iPad 7 и 8 поколения, iPad Pro 11” 1 и 2 поколения, iPad Air 3 и 4 поколения
Размеры планшета - (250 – 260мм) х (170 – 180 мм)
Толщина - 26.5 мм
Совместимые аккумуляторы - NP-F 550/750/970
Выходные параметры - USB-A 5В/3А постоянного тока
Максимальная выходная мощность - 15 Вт
Монтажная резьба - 9 отверстий 1/4''
Материал - алюминиевый сплав
Масса держателя 300гСовместимые планшеты - iPad Pro 10.5”, iPad 7 и 8 поколения, iPad Pro 11” 1 и 2 поколения, iPad Air 3 и 4 поколения
Размеры планшета - (250 – 260мм) х (170 – 180 мм)
Толщина - 26.5 мм
Совместимые аккумуляторы - NP-F 550/750/970
Выходные параметры - USB-A 5В/3А постоянного тока
Максимальная выходная мощность - 15 Вт
Монтажная резьба - 9 отверстий 1/4''
Материал - алюминиевый сплав
Масса держателя - 300г

Комплектация

  • Держатель Power Cage Pro *1
  • Кабель для зарядки USB-C *1
  • Кабель для зарядки Lightning *1
  • Г-образный ключ 2 мм *1
  • Винт M2,5х5 *4

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