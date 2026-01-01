Accsoon CineEye II видеосендер.

Технические характеристики:
Рабочая частота: 5ГГц
Мощность сигнала, не более: 100 мВт
Входной разъем: HDMIх1
Выходной разъем: сквозной HDMIх1
Формат видео HDMI: 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080i 50/59.94/60
720p 50/59.94/60
480p 59.94/60
Передача аудио: 44,1/48кГц 16/24бит PCM
Задержка сигнала: ≤0.06с (без учета задержки камеры)
Дальность передачи сигнала: До 150м (на открытом пространстве)
Онлайн трансляция: поддерживается
Управление камерой: (функция в разработке)
Поддержка LUT: .cube
Количество подключаемых устройств: до 4
Совместимость с мобильными устройствами: iOS и Android
Экран: 1,3” OLED
Питание: аккумулятор NP-F970/F750/F550
DC: 7.4В-16.8В
Потребляемая мощность: 3,5Вт
Технические характеристики: