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Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер
Accsoon CineEye II видеосендер

Accsoon CineEye II видеосендер

Accsoon
Артикул: DAN-8866

Accsoon CineEye II видеосендер.

CineEye II может отправлять сигнал сразу на 4 разных устройства без проводов в режиме реального времени, поддерживаются смартфоны/планшеты на базе iOS или Android. С приложением Accsoon GO задержка при передаче сигнала на iPad по-прежнему составляет менее 0,06 с, как на других профессиональных мониторах. Теперь, при поддержке множества профессиональных инструментов мониторинга в нашем приложении, ваш iPad может превратиться в профессиональный монитор на съемочной площадке. Благодаря большому экрану 12,9 дюйма и малому весу, его можно легко носить с собой, это даст вам новые ощущения того, что может из себя представлять мониторинг. Видеовходы CineEye II поддерживают видеосигнал с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду, а аудиовход способен передать сигнал 44,1/48 кГц 16/24 без потерь благодаря кодеку низкой компрессии, обеспечивая высококачественный мониторинг звука. CineEye II поддерживает сквозной (петлевой) выход HDMI. К этому выходу можно подключать различные устройства, например, мониторы, рекордеры или оборудование для прямой трансляции.

Описание

Технические характеристики:
Рабочая частота: 5ГГц
Мощность сигнала, не более: 100 мВт
Входной разъем: HDMIх1
Выходной разъем: сквозной HDMIх1
Формат видео HDMI: 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
                                1080i 50/59.94/60
                                720p 50/59.94/60
                                480p 59.94/60
Передача аудио: 44,1/48кГц 16/24бит PCM
Задержка сигнала: ≤0.06с (без учета задержки камеры)
Дальность передачи сигнала: До 150м (на открытом пространстве)
Онлайн трансляция: поддерживается
Управление камерой: (функция в разработке)
Поддержка LUT: .cube
Количество подключаемых устройств: до 4
Совместимость с мобильными устройствами: iOS и Android
Экран: 1,3” OLED
Питание: аккумулятор NP-F970/F750/F550
DC: 7.4В-16.8В
Потребляемая мощность: 3,5Вт

Комплектация

Передатчик - 1 шт
Адаптер ножка для установки в башмак - 1 шт
Руководство по эксплуатации - 1 шт

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