Артикул: DAN-8866

Accsoon CineEye II видеосендер.

CineEye II может отправлять сигнал сразу на 4 разных устройства без проводов в режиме реального времени, поддерживаются смартфоны/планшеты на базе iOS или Android. С приложением Accsoon GO задержка при передаче сигнала на iPad по-прежнему составляет менее 0,06 с, как на других профессиональных мониторах. Теперь, при поддержке множества профессиональных инструментов мониторинга в нашем приложении, ваш iPad может превратиться в профессиональный монитор на съемочной площадке. Благодаря большому экрану 12,9 дюйма и малому весу, его можно легко носить с собой, это даст вам новые ощущения того, что может из себя представлять мониторинг. Видеовходы CineEye II поддерживают видеосигнал с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду, а аудиовход способен передать сигнал 44,1/48 кГц 16/24 без потерь благодаря кодеку низкой компрессии, обеспечивая высококачественный мониторинг звука. CineEye II поддерживает сквозной (петлевой) выход HDMI. К этому выходу можно подключать различные устройства, например, мониторы, рекордеры или оборудование для прямой трансляции.