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SmallRig DCS2279 крепление для направляющей 15мм Single Rod Clamp for BMPCC 4K/6K Cage
SmallRig DCS2279 крепление для направляющей 15мм Single Rod Clamp for BMPCC 4K/6K Cage
SmallRig DCS2279 крепление для направляющей 15мм Single Rod Clamp for BMPCC 4K/6K Cage
SmallRig DCS2279 крепление для направляющей 15мм Single Rod Clamp for BMPCC 4K/6K Cage

SmallRig DCS2279 крепление для направляющей 15мм Single Rod Clamp for BMPCC 4K/6K Cage

SmallRig
Артикул: DAN-4950

Крепление для направляющей 15 мм SmallRig DCS2279.

Одностержневой зажим, предназначенный для установки двигателя следящей фокусировки. Работает с клеткой SmallRig BMPCC 4K, 6K, 2203, 2254 и 2255. Изготовлен из алюминия. Вес - 28 г.

Описание

SmallRig DCS2279 крепление для направляющей 15мм Single Rod Clamp for BMPCC 4K/6K Cage

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