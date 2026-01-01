SmallRig DCS2279 крепление для направляющей 15мм Single Rod Clamp for BMPCC 4K/6K Cage

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Крепление для направляющей 15 мм SmallRig DCS2279.
Одностержневой зажим, предназначенный для установки двигателя следящей фокусировки. Работает с клеткой SmallRig BMPCC 4K, 6K, 2203, 2254 и 2255. Изготовлен из алюминия. Вес - 28 г.
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