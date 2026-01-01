SmallRig BUN2395 адаптер для дополнительного оборудования NATO Rail for Mobile Phone Cage

Артикул: DAN-4942

Адаптер SmallRig BUN2395 NATO Rail for Mobile Phone Cage.

Адаптер изготовлен из алюминия. Применяется для крепления дополнительного оборудования к ригу мобильного телефона. Имеет несколько отверстий со стандартной резьбой 1/4". Совместим с SmallRig CPU2391. Размер - 63x20,8x9,5 мм. Вес - 26 г.