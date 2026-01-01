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SmallRig BUN2395 адаптер для дополнительного оборудования NATO Rail for Mobile Phone Cage
SmallRig BUN2395 адаптер для дополнительного оборудования NATO Rail for Mobile Phone Cage
SmallRig BUN2395 адаптер для дополнительного оборудования NATO Rail for Mobile Phone Cage
SmallRig BUN2395 адаптер для дополнительного оборудования NATO Rail for Mobile Phone Cage
SmallRig BUN2395 адаптер для дополнительного оборудования NATO Rail for Mobile Phone Cage
SmallRig BUN2395 адаптер для дополнительного оборудования NATO Rail for Mobile Phone Cage
SmallRig BUN2395 адаптер для дополнительного оборудования NATO Rail for Mobile Phone Cage

SmallRig BUN2395 адаптер для дополнительного оборудования NATO Rail for Mobile Phone Cage

SmallRig
Артикул: DAN-4942

Адаптер SmallRig BUN2395 NATO Rail for Mobile Phone Cage.

Адаптер изготовлен из алюминия. Применяется для крепления дополнительного оборудования к ригу мобильного телефона. Имеет несколько отверстий со стандартной резьбой 1/4". Совместим с SmallRig CPU2391. Размер - 63x20,8x9,5 мм. Вес - 26 г.

Описание

SmallRig BUN2395 адаптер для дополнительного оборудования NATO Rail for Mobile Phone Cage

Комплектация

  • Адаптер SmallRig BUN2395 NATO - 1 шт.
  • Винт 1/4" - 2 шт.
  • Гаечный ключ - 1 шт.

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